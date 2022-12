Autoridades gregas abrem inquérito a eurodeputada acusada de corrupção

A procuradoria financeira de Atenas abriu uma investigação preliminar à eurodeputada grega detida na Bélgica, Eva Kaili, por "corrupção" e "lavagem de dinheiro", informou hoje uma fonte judicial.

"O procurador financeiro Nikos Bardakis ordenou a abertura de uma investigação (a Eva Kaili) recebimento de subornos e branqueamento de capitais", anunciou uma fonte judicial, que referiu que o processo está a decorrer em cooperação com a justiça belga que investiga a ex-vice-presidente do Parlamento Europeu no âmbito de um escândalo de corrupção ligado ao Qatar.

O ministro da Justiça grego, Kostas Tsiaras, tinha prometido, na segunda-feira, que "a Grécia ajudaria as autoridades belgas", caso fosse necessário.