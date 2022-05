Autoridades indonésias resgatam 31 pessoas e procuram 11 após naufrágio de "ferry"

As autoridades indonésias disseram esta segunda-feira terem resgatado 31 pessoas, depois de um "ferry" se ter afundado no estreito de Makassar, entre as ilhas Celebes e Bornéu, decorrendo ainda buscas para encontrar 11.

Vários rebocadores e barcos de pesca trouxeram sobreviventes para terra, depois do "KM Ladang Pertiwi", que atravessava o estreito, no centro do arquipélago do Sudeste Asiático, ter naufragado na quinta-feira.

"Até agora foram resgatadas 31 pessoas e ainda estamos à procura de mais 11 desaparecidas", disse à agência de notícias France-Presse o chefe da equipa local de socorro, Djunaidi, que como muitos indonésios só tem um nome.