Autoridades interrogam dono de veículo na origem do acidente de comboio em Taiwan

As autoridades do Taiwan já interrogaram o proprietário do veículo não tripulado que terá caído na linha férrea, provocando o maior desastre ferroviário do país em décadas e do qual resultaram 50 mortos.

O comboio, que transportava cerca de 480 pessoas, descarrilou-se na sequência da queda do veículo não tripulado de manutenção, cujo travão de emergência não foi acionado, de acordo com informações do centro de ajuda humanitária do Governo.

Além das 50 vítimas mortais, o acidente causou ainda ferimentos em mais 178 pessoas, entre os quais dois japoneses e um residente em Macau.