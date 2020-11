Autoridades investigam 21 possíveis cúmplices no ataque terrorista que vitimou quatro pessoas em Viena

A Áustria está a investigar 21 pessoas com possíveis ligações ao atentado terrorista em Viena, Áustria, na passada noite de 2 de novembro.



De acordo com a porta-voz das autoridades, Nina Bussek, citada pela Reuters, mantêm-se 10 pessoas sob custódia. Os elementos sob investigação terão idades compreendidas entre os 16 e os 28 anos.





O atirador, identificado como Kujtim Fejzulai, nascido na Áustria e filho de imigrantes macedónios, foi abatido pela polícia nove minutos após o início do tiroteio. Estava armado com uma espingarda de assalto, uma pistola e uma faca de mato, as mesmas armas com que se fez fotografar horas antes do ataque.



A Áustria admitiu já a existência de uma falha de segurança antes do ataque, uma vez que manipulou erradamente a informação de que o atacante tentou comprar munições na Eslováquia em julho julho passado e que teria travado conhecimento com islâmicos - dois da Alemanha, que se encontravam sob vigilância e dois da Suíça que estiveram preso.