Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades investigam assalto à embaixada da Coreia do Norte em Madrid

Esta quarta-feira os líderes de Estados Unidos e da Coreia do Norte encontram-se no Vietname para uma cimeira.

10:07

As autoridades espanholas estão a investigar um alegado assalto à embaixada norte-coreana em Madrid, que terá acontecido na passada sexta-feira.



Embora fontes policiais garantam que não houve qualquer queixa reportada, estão a decorrer investigações para apurar o sucedido.



A informação, avançada pela imprensa espanhola, ainda não é clara mas os assaltantes terão entrado na embaixada durante a tarde da passada sexta-feira e roubaram computadores, ameaçaram e amordaçaram vários trabalhadores.



O Ministério do Interior confirma que "algo aconteceu", mas limita-se a dizer que "está a ser investigado".



Recorde-se que esta quarta-feira os líderes de Estados Unidos, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, se encontram no Vietname para uma cimeira. As autoridades receiam que os ficheiros informáticos roubados no assalto possam servir algum movimento terrorista.