Autoridades investigam morte misteriosa durante concerto

Um homem com cerca de 44 anos foi encontrado inconsciente e com graves ferimentos na cabeça durante um concerto da Dave Matthews Band em St. Louis nos Estados Unidos. Jasen Smith acabou por morrer, já no hospital.A vítima estava com a mulher mas, no final do espetáculo, ausentou-se por breves instantes para tentar encontrar uma t-shirt que tinha perdido. A verdade é que não mais voltou para perto da companheira.Jasen foi depois encontrado inconsciente, com graves ferimentos na cabeça e a sangrar de uma orelha. Ainda foi transportado para o hospital mas já nada havia a fazer.Segundo as autoridades o crime foi presenciado por um outro homem com cerca de 20 anos, mas não foram revelados mais detalhes.