Autoridades investigam motivações do ataque no torneio de videojogos na Florida

08:39

A polícia está esta segunda-feira a tentar perceber as motivações que levaram ao ataque durante um torneio de videojogos na Florida, nos Estados Unidos, que vitimou duas pessoas e deixou outras onze feridas.O autor do ataque, David Katz, de 24 anos, acabou por se matar após o ataque. O corpo do suspeito foi encontrado perto das outras duas vítimas mortais.O homem, oriundo de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, estava na Florida para participar na competição e várias testemunhas afirmam que David estava insatisfeito por ter perdido no torneio de domingo.Não há ainda confirmação de que o autor do ataque conheça as vítimas.Embora as autoridades não tenham revelado a identidade das vítimas, os familiares informaram o canal televisivo da CBS de Jacksonville que Eli Clayton e Taylor Robertson, as vítimas mortais, estavam a participar no torneio.As autoridades recusaram, durante a noite de domingo, comentar as razões que podem ter motivado o ataque.