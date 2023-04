Autoridades iranianas colocam câmaras na via pública para vigiar uso do véu islâmico

"A polícia usará ferramentas inovadoras e câmaras inteligentes nas vias públicas para evitar qualquer tensão e conflito com compatriotas (...) para identificar as pessoas que violam a 'lei do hijab e da Castidade Pública'",









Segundo















um dos membros mais radicais do Conselho Islâmico de Farvardin, as mulheres que não obedeçam à 'lei do hijab' podem estar sujeitas ao pagamento de multas, assim como habilitadas a perder a carta de condução, o passaporte ou o acesso à Internet.

As autoridades iranianas vão instalar câmaras na via pública para conseguirem identificar quem não cumpre a 'lei do hijab', que obriga as mulheres a estarem cobertas por um véu.revelou a polícia em comunicado, citado pela agência de notícias Mizan e pela estação de rádio norte-americana em farsi Farda, afiliada da Radio Liberty.A tecnologia avançada destas câmaras vai permitir que as mulheres sejam alertadas quando não estejam a usar o véu e que sejam informadas "sobre as consequências legais da reincidência deste crime".Hossein Jalali,