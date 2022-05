Autoridades iranianas detêm presidente da câmara depois de prédio desabar e matar pelo menos 11 pessoas

As autoridades iranianas, que estão a investigar o desabamento de um edifício que matou pelo menos 11 pessoas, detiveram o presidente da câmara de Abadan e nove outras pessoas, noticiaram esta terça-feira os meios de comunicação estatais.Parte de um edifício residencial e comercial de 10 andares desabou, esta segunda-feira, deixando pelo menos 80 pessoas debaixo dos escombros."Dez pessoas que são os principais elementos implicados neste incidente, incluindo os atuais e antigos presidentes de câmara de Abadan, vários funcionários municipais e operacionais que supervisionaram este projecto foram detidos e a investigação continua", disse o procurador local, Sadeq Jafari Chegeni, à TV estatal.As autoridades disseram ainda que o restante edifício pode acabar por ruir e apelaram a que as pessoas não se aproximem do local.Mojtaba Khaledi, porta-voz dos serviços estatais de emergência, disse à televisão que cerca de 50 pessoas podem ainda estar presas debaixo dos escombros.