Autoridades jamaicanas apreendem cerca de 80 milhões de doláres em cocaína de um navio de carga

As autoridades jamaicanas apreenderam cerca de 80 milhões de dólares (80 milhões de euros) em cocaína de um navio no porto de Kingston, na Jamaica numa das maiores apreensões de sempre de droga do país, segundo as autoridades.

Segundo a agência Reuters, as buscas ao cargueiro apreenderam mais de 1500 quilos de cocaína.

Há muito que as organizações criminosas transnacionais têm usado a Jamaica como centro para transportar armas e drogas, incluindo o envio de cocaína para a América do Norte e para a Europa.

Nem a polícia nem as forças de segurança nomearam o navio que se transportou cocaína e não foram feitas detenções.