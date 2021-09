Autoridades mexicanas resgatam 327 migrantes em condições desumanas

Agentes do Instituto Nacional de Migrações (INM) do México resgataram na terça-feira 327 migrantes, entre os quais 120 menores, de uma casa de acolhimento no estado de Nuevo León.

Os agentes disseram que as pessoas, cuja nacionalidade não foi especificada, estavam a ser detidas em condições desumanas e vulneráveis que colocavam em risco a vida de menores e adultos.

Numa declaração, o INM, que faz parte do Ministério do Interior, afirmou que, em coordenação com os agentes de segurança do Estado "salvaram 327 migrantes esta tarde, incluindo cerca de 120 menores".