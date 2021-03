Autoridades montam caça a homem que agrediu jovem grávida na rua

Uma mulher de apenas 20 anos, que está grávida, foi violentamente agredida numa rua do Norte de Londres e as autoridades montaram nos últimos dias uma caça ao homem para encontrar o agressor.O crime foi captado em imagens de videovigilância no passado dia 18 de março, em Manor Road, Stoke Newington. As imagens mostram o agressor a aproximar-se da vítima e a cobrir-lhe o rosto com um pano preto para depois a espancar com vários socos na zona da barriga.A mulher, de origem judaíca, foi posteriormente transportada para o hospital para aferir a gravidade dos ferimentos.As autoridades ainda não conseguiram apanhar o suspeito mas estão abertas investigações e está montada uma caça ao homem.Num outro crime, uma mulher grávida foi esmurrada, sufocada e mordida por um homem, que foi posteriormente preso e acusado de agressão.