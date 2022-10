Autoridades pedem a milhares de australianos para saírem de casa devido a inundações

As autoridades australianas pediram esta sexta-feira a milhares de pessoas, no sudeste do país, para saírem de casa e evitar as inundações que ameaçam as comunidades em três estados.

Na manhã desta sexta-feira (hora local), as águas submergiam rapidamente Maribyrnong, um subúrbio de Melbourne, no estado de Vitória, o segundo mais populoso da Austrália e o mais atingido.

O governo do estado está a preparar-se para reabrir um centro de quarentena covid-19 para alojar pessoas cujas casas ficaram inabitáveis, disse o chefe do executivo local, Daniel Andrews.