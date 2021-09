Autoridades pedem quarentena para Jair Bolsonaro e comitiva que esteve na ONU após caso de Covid

As autoridades sanitárias brasileiras recomendaram esta quarta-feira que o Presidente do país, Jair Bolsonaro, e a delegação que o acompanhou à Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, cumpram quarentena após o ministro da Saúde testar positivo à covid-19.

Em nota enviada à Presidência da República, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) transmitiu a recomendação vigente para esses casos, que implica em quarentena de 14 dias para todos os integrantes da comitiva por terem estado em contacto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está infetado.

O titular da pasta da Saúde, que já havia recebido as duas doses de vacina contra a covid-19, chegou a Nova Iorque no domingo no avião que transportava Jair Bolsonaro e 18 outros elementos da delegação brasileira, e ficará pelos próximos 14 dias confinado num hotel da cidade norte-americana, após ter testado positivo pouco antes de voltar ao Brasil, na noite de segunda-feira.