Não há sobreviventes do avião que se despenhou na Rússia com 28 pessoas a bordo

Morreram as 28 pessoas que seguiam a bordo do avião que se despenhou esta terça-feira na Península de Kamchatka, na Rússia.



Segundo informação avançada pela Interfax, as autoridades conseguiram localizar o avião horas após ter caído no mar. As autoridades perderam o contacto com o avião comercial quando a aeronave AN-26 estava a caminho da vila de Palana, perto da costa do mar de Okhotsk.





O An-26, com 22 passageiros e seis tripulantes, tinha sido dado como desaparecido pelas autoridades russas durante a madrugada. O acidente no Mar de Okhotsk deu-se quando o avião se preparava para aterrar e terá embatido numa escarpa, segundo avança a mesma fonte.