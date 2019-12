Autoridades preparam missão arriscada para encontrar vítimas do vulcão na Nova Zelândia

White Island na passada segunda-feira.O objetivo das autoridades é recuperar os corpos das vítimas com a maior brevidade possível. Presume-se que estas pessoas já estarão mortas.Recorde que já foram confirmadas seis mortes na tragédia do vulcão White Island. O jornal The Guardian indica que a sexta vítima mortal estava a ser tratada aos ferimentos, mas não resistiu.Segundo a polícia, 47 pessoas encontravam-se na ilha quando o vulcão entrou em erupção: 24 da Austrália, nove dos EUA, cinco da Nova Zelândia, quatro da Alemanha, duas da China, duas do Reino Unido e uma da Malásia.