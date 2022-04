Autoridades procuram 26 passageiros de barco turístico que terá naufragado no norte do Japão

As autoridades marítimas do Japão estão a tentar localizar os 26 passageiros de um barco turístico que terá naufragado ao largo da península de Shiretoko, na ilha setentrional de Hokkaido, após emitir um pedido de socorro.

A tripulação do navio, o Kazu 1, entrou em contacto com a Guarda Costeira por volta das 13:15 locais (04:15 GMT) deste sábado, pedindo ajuda porque a proa do navio estava inundada e a afundar, segundo dados avançados pela cadeia televisiva pública NHK.

Após perderem a comunicação com o navio, as autoridades costeiras enviaram para a zona cinco barcos de patrulha e dois helicópteros.