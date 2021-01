Autoridades procuram portuguesa desaparecida na Suíça há seis dias

Uma mulher portuguesa encontra-se desaparecida desde a manhã do dia 27 de dezembro em Dorénaz, na região de Valais, na Suíça.As informações foram divulgadas pela polícia de Valais.Maria Dalila Reis, de 53 anos, não é vista desde o final do ano. De acordo com as autoridades, a mulher mede aproximadamente 1,65 cm, tem cabelos longos, escuros e encaracolados e fala francês e português.Segundo a mesma fonte, vestia um casaco acolchoado preto, leggings pretas e sapatilhas cinzentas na altura do desaparecimento.Autoridades divulgaram uma imagem da portuguesa e apelam a quem tenha informações para entrar em contacto com a polícia de Cantão.