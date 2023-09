Autoridades procuram três pessoas desaparecidas devido às cheias em Espanha

As autoridades de resgate espanholas procuram, esta terça-feira, por três pessoas, desaparecidas na sequência de cheias na região centro de Espanha.Um dos desaparecidos é pai de uma criança de dez anos, que sobreviveu agarrada a uma árvore após o carro onde a família seguia se ter despistado, no domingo. A mãe e a irmã do menor foram encontradas, mas o paradeiro do progenitor ainda é desconhecido.Os outros dois desaparecidos são uma mulher de 54 anos, cujo veículo foi arrastado enquanto conduzia numa estrada inundada, em Toledo. Na mesma região de Espanha um idoso de 83 anos foi levado à força pelas fortes correntes de água perto de sua casa.A chuva intensa que afetou Espanha nos últimos dias fez três mortos e obrigou ao encerramento de várias estradas e transportes públicos. Os maiores danos foram registados em Toledo e em Madrid.