Autoridades relatam "ataque terrorista" a unidade militar na região separatista da Moldávia

O Conselho de Segurança da região da Transnístria, separatista da Moldávia, relatou um "ataque terrorista" a uma unidade militar perto da cidade de Tiraspol, informou a agência de notícias TASS esta terça-feira.

De acordo com a Novosti PMR, uma agência de notícias local, foi um dos três ataques desse tipo na região, depois de várias explosões terem atingido um prédio do governo no centro de Tiraspol e derrubado duas antenas de rádio na vila de Maiac.

A Transnístria é uma região separatista pró-russa da Moldávia, na fronteira com a Ucrânia.



A Presidente da Moldávia convocou esta terça-feira o seu Conselho Supremo de Segurança após uma série de explosões ocorridas na região separatista pró-russa da Transnístria, levantando temores do conflito na Ucrânia chegar ao país, anunciou a Presidência.

Maia Sandu "realizará hoje uma reunião do Conselho Supremo de Segurança devido aos incidentes na região da Transnístria", indicou a Presidência da Moldávia num comunicado.

A nota especificou que a reunião governamental começará às 10h00 TMG (11h00 em Lisboa) e a Presidente fará uma conferência de imprensa no final da reunião, cerca das 12h00 TMG (13h00).