Vinte e uma das 22 pessoas declaradas desaparecidas por Itália na sequência do mau tempo que assolou o noroeste do país foram encontradas em França, avançou este sábado a Proteção Civil italiana, acrescentando que o resgate estava em curso.

De acordo com a informação transmitida pelas autoridades transalpinas à agência AFP, as 21 pessoas estavam em Col de Tende, a área de passagem entre França e Itália, no sul dos Alpes.