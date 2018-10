Autoridades turcas procuram corpo de jornalista em floresta e quinta

Jamal Khashoggi terá sido morto e esquartejado no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Por José Carlos Marques | 18:59

A polícia turca está a fazer buscas na floresta de Belgrado, nos arredores de Istambul, à procura dos restos mortais do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Segundo o jornal turco Yeni Safak, A investigação procura consolidar as provas de que o jornalista foi morto e esquartejado no consulado da Arábia Saudita, a 2 de outubro, onde tinha ido tratar de assunto burocráticos relacionados com o casamento que estava prestes a contrair com uma mulher turca.



A investigação aponta para uma morte terrível do jornalista dentro do consulado, executada por um comando de 15 pessoas que chegaram da Arábia Saudita pouco antes de Khashoggi ter entrado na representação diplomática do seu país de origem. A polícia está a tentar perceber onde se dirigiram os vários veículos vistos a sair do consulado pouco depois de Khashoggi ter desaparecido.



O Washington Post, jornal para o qual Khashoggi escrevia sobre a situação política no seu país natal, acrescenta que as buscas se estendem a uma quinta na província de Yalova, a cerca 100 km de Istambul, onde o corpo desmembrado e decapitado pode ter sido ocultado.





Segundo a imprensa turca, uma força conjunta da polícia turca e saudita realizou na manhã desta quinta-feira novas buscas em casa do cônsul da Arábia Saudita em Istambul e noutros edifícios diplomáticos do país. A operação terá durado mais de nove horas.