Autoridades venezuelanas dizem que país "chegou ao pico" da pandemia da Covid-19

As autoridades venezuelanas afirmaram no sábado que o país, que atravessa uma nova vaga de covid-19, com a chegada da variante brasileira do vírus, "chegou ao pico" da pandemia, após novos máximos de infeções e mortes.

Em declarações no sábado ao canal estatal de televisão, o vice-presidente e ministro da Comunicação da Venezuela, Freddy Ñáñez, afirmou ainda que o aumento de infeções e óbitos dos últimos dias "tem que ver com a presença" da mutação do vírus detetada no Brasil.

Nas últimas 24 horas, a Venezuela registou 1.607 casos de covid-19 e 18 mortes, novos máximos no país.