Auxiliar de cuidados de crianças suspeito de ser cabecilha de rede de pedófilos

Um antigo auxiliar de cuidados de crianças está a ser investigado por suspeitas de ser o cabecilha de uma rede de pedófilos que abusava dos próprios filhos, irmãos e ainda cães ao longo de mais de 15 anos.



O homem é pai, tem 39 anos e é de Townsville, na Austrália. Foi detido esta quinta-feira e acusado de 194 crimes sexuais contra crianças ocorridos entre 1995 e 2020. Além dos abusos, as vítimas também era fotografadas e gravadas. Posteriormente esse auxiliar distribuía a pornografia infantil com outros pedófilos.







A detenção foi conseguida após uma longa investigação em discos rígidos, telefones e pens do suspeito que foram apreendidas.

Três outras pessoas foram presas.