Auxiliar de enfermagem morre de coronavírus. Trabalhava em hospital onde usavam sacos do lixo como proteção

Mount Sinai West em Manhattan, na terça-feira, uma semana após ter dado entrada e ter testado positivo para a Covid-19.O profissional de saúde publicou uma fotografia no Facebook, em que três enfermeiras usavam sacos do lixo como fatos protetores. Na descrição escreveu: "NÃO HÁ MAIS BATAS NO HOSPITAL. NÃO HÁ MAIS MÁSCARAS... AS ENFERMEIRAS ESTÃO A TENTAR PERCEBER O QUE FAZER DURANTE A CRISE DE COVID-19".Em declarações ao Daily Mail, o hospital disse: "Esta crise não está a diminuir e já devastou centenas de famílias em Nova Iorque e fez dos profissionais da linha da frente verdadeiros heróis. Perdemos um herói, um colega, um amigo e um cuidador altruísta".