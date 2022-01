A ajuda internacional deverá começar a chegar a Tonga nas próximas horas, quase uma semana após o violento tsunami causado pela explosão do vulcão Hunga Tonga-Hunga Haa’pai, que matou pelo menos três pessoas e devastou várias ilhas.





Dois navios da Marinha neozelandesa carregados com água, alimentos, medicamentos e abrigos de emergência deverão chegar às primeiras horas de sexta-feira a Naku’alofa. Por seu lado, a Austrália tem dois Hércules C-130 carregados de ajuda humanitária prontos a descolar assim que o aeroporto da capital for reaberto, o que poderá acontecer ainda esta quarta-feira, assim que estiver terminada a limpeza das cinzas que cobrem a pista. A China e o Japão aguardam também ‘luz verde’ para enviar ajuda. Segundo a Cruz Vermelha, a maior urgência é o fornecimento de água potável, já que as reservas do arquipélago estão contaminadas com cinzas, detritos e água do mar.