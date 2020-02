Avalanche mata cinco pessoas na Turquia. Equipas de resgate ficaram soterradas na neve

25 pessoas foram resgatadas e levadas ao hospital.

Mehmet Emin Bilmez, governador de Van disse à Agência Anadolu (AA) que equipas adicionais de busca e resgate e 15 ambulâncias foram mobilizadas para o local. Alertou ainda que existe uma elevada probabilidade de novas avalanches e pediu aos moradores locais para seguir as indicações dadas.

Duas avalanches atingiram esta terça e quarta-feira a zona leste da Turquia. Na primeira, cinco pessoas morreram e, esta quarta-feira, durante as operações de resgate - que tinham como foco encontrar duas pessoas desaparecidas - as equipas de socorro, com cerca de 50 elementos, ficaram soterradas numa segunda avalanche.As equipas de resgate escavaram toneladas de neve, numa operação dificultada por um nevão, para resgatar os colegas. Segundo o jornal turco Daily Sabah Turkey,

A equipa de resgate que foi salva por colegas procurava duas pessoas desaparecidas após a primeira avalanche ter engolido uma carrinha e um veículo de limpeza de neve numa área da província de Van. Cinco corpos foram encontrados e seis pessoas foram resgatadas com a ajuda do motorista do veículo de limpeza de neve.