Avalanche na montanha mais alta do Reino Unido mata duas pessoas

Há ainda dois feridos na sequência do incidente, segundo avançam as autoridades locais.

15:35

Duas pessoas morreram esta terça-feira na sequência de uma avalanche em Ben Nevis, na montanha mais alta do Reino Unido.



Há ainda dois feridos na sequência do incidente, segundo avançam as autoridades locais.



