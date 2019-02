Avalanche na Suíça deixa vários esquiadores soterrados

Autoridades procuram sobreviventes. Doze pessoas já foram resgatadas com vida.

15:35

Uma avalanche na estância de esqui de Crans-Montana, na Suíça deixou vários esquiadores soterrados debaixo da neve e detritos arrastados da montanha, na tarde desta terça-feira.





Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) February 19, 2019









O alerta chegou por volta das 14h30 locais (13h30 em Lisboa), avança o site 20 Minutes.



Ainda não se sabe qual o número certo de vítimas nem o seu estado de saúde. Um autarca da região relata que 10 a 12 pessoas já foram retiradas com vida.



As autoridades do cantão de Valais enviaram para o local várias equipas de resgate.



(Em atualização)