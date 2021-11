Avaliação independente do Pentágono exclui negligência em ataque com drone no Afeganistão

Uma avaliação independente do Pentágono concluiu esta quarta-feira que o ataque norte-americano com 'drone' que matou civis e crianças em Cabul no final da guerra no Afeganistão não foi causado por negligência e não recomendou qualquer ação disciplinar.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP), que cita um alto responsável da Defesa próximo do 'dossier', a avaliação, feita pelo tenente-general da Força Aérea Sami Said, concluiu que houve falhas na comunicação e no processo de identificação e confirmação do alvo do bombardeamento.

Mas Said apurou que o ataque aéreo ao alvo errado ocorreu apesar da adoção de medidas de prudência destinadas a impedir precisamente a morte de civis, indicou o mesmo alto responsável, a coberto do anonimato, por estar a falar de um relatório ainda não divulgado.