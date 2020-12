Avançado do Ajax detido por suspeita de esfaquear familiar

Quincy Promes, avançado do Ajax, foi detido este domingo pela polícia holandesa por suspeitas de envolvimento no esfaqueamento de um familiar, avança o 'The Telegraaf'.De acordo com aquele jornal, o crime remonta a julho, altura em que o futebolista deu uma festa em Utrecht. O jogador ter-se-á envolvido com um dos convidados, seu familiar, tendo-o esfaqueado com gravidade.A polícia de Amesterdão confirmou o caso à imprensa e sublinhou que a detenção de Quincy Promes só aconteceu agora porque o caso só foi relatado às autoridades em novembro, segundo explicou o porta-voz da polícia local Jelmer Geerds.O 'The Telegraaf' avança que o jogador do Ajax pode vir a ser condenado a 4 anos de prisão.