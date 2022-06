O espaço aéreo suíço esteve encerrado durante as primeiras horas desta quarta-feira, na sequência de uma “avaria informática”. A possibilidade de um ataque foi, segundo a imprensa, descartada pelas autoridades. A causa da avaria estaria ligada à falha de um “componente”, avançaram as primeiras investigações





O serviço de navegação aérea da Suíça, Skyguide, anunciou inicialmente que o encerramento do espaço aéreo se iria prolongar, por motivos de segurança, “até novo aviso”, tendo depois informado que se tratava de uma avaria. “O prestador de serviços Skyguide sofreu uma avaria técnica nas primeiras horas da manhã de hoje [quarta-feira], razão pela qual o espaço aéreo suíço foi fechado ao tráfego por razões de segurança”, podia ler-se no comunicado. Na ocasião, o Skyguide lamentou “este incidente e as suas consequências para os clientes, parceiros e passageiros nos aeroportos de Genebra e Zurique”.