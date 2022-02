Avião aborta aterragem a segundos de colidir com jato que invadiu a pista

Um avião Boeing 737 Max da companhia Gol abortou a aterragem a poucos metros da pista do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil, por causa de um jato que invadiu a pista. ADe acordo com a CNN Brasil, o incidente aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando o avião vinha de Brasília.



As imagens foram captadas ao vivo por dois canais do Youtube que fazem diretos da pista do aeroporto internacional. Os vídeos mostram o momento em que o avião teve de fazer a manobra, evitando por pouco a colisão com o jato. É possível ouvir a controladora aérea a pedir ao piloto que aborte a aterragem e, posteriormente, a informar que um jato tinha entrado na área de aterragem.





O jato ultrapassou a marca de limite na taxiway, conhecido como

.



"ponto de espera""Abortar a aterragem é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis. Após o procedimento, o avião prosseguiu para a aterragem, fazendo-o em segurança", afirmou a companhia aérea em comunicado.