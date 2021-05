Avião bielorrusso obrigado a desviar rota após entrar em espaço aéreo francês. Ministro fala em "pirataria aérea"

Uma aeronave de passageiros bielorrussa, que saiu de Minsk com direção a Barcelona, foi obrigada a desviar a rota após entrar em espaço aéreo francês e ser 'obrigada' a voltar para trás. Em causa estão as várias sanções aplicadas na União Europeia à Bielorrússia, após um avião da Ryanair, que transportava um jornalista e ativista dissidente, ter sido obrigado a aterrar na capital bielorussa.O voo 2869, segundo a Reuters, deveria aterrar durante a tarde desta quarta-feira em Barcelona, Espanha. Um alerta das autoridades polacas acabou por resultar no desvio de rota. "O piloto recebeu informação nossa de que o espaço aéreo francês estava bloqueado. ..e deve ter tido um problema ao entrar.", disse à Reuters responsável da Agência de Serviços de Navegação Aérea da Polónia.O ministros dos Negócios Estrangeiros bielorrusso chamou ao episódios "pirataria aérea" e garante que a proibição de voos da companhia, a Belavia, de Minsk para Paris, não incluía a proibição de circulação no espaço aéreo francês.Na realidade, o ministros dos Transportes francês reforçou as regras da sanção à Bielorrússia na segunda-feira, prevendo que os voos da companhia bielorrussa não possam passar por espaço aéreo francês.