CCTV video shows the taxiing China Airlines Cargo Boeing 747-400F (B-18715) ploughing through parked cargo pallets and containers while proceeding to its parking stand. Significant damage occurred to the engine casing. @aviationbrk pic.twitter.com/NjfF8wQk6R — JACDEC (@JacdecNew) January 29, 2022

Um avião Boeing 747 da China Airlines embateu em vários contentores no Aeroporto de Chicado O'Hare, nos EUA.O momento foi captado pela câmaras de videovigilância do aeroporto, onde é possível ver o momento do embate que causou estragos no motor esquerdo do avião.