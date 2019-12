Avião cai e despedaça-se em serra urbana de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira na Serra da Cantareira, na zona norte da cidade brasileira de São Paulo, e despedaçou-se. Até às 14 horas locais, 17 horas em Lisboa, ainda se desconhecia o número de vítimas, mas aeronave tinha capacidade para sete pessoas, incluindo o piloto.

O aparelho caiu numa área de mata cerrada no alto da Cantareira, uma serra urbana no coração da zona norte da capital paulista, cercada por bairros populosos. Sem outra forma de acesso, as equipas dos Bombeiros estavam a tentar chegar ao local da tragédia, descendo por cordas penduradas em helicópteros da corporação.

Segundo as primeiras informações, a aeronave tinha saído da cidade de Jundiaí, a menos de 100 km de São Paulo, e tinha como destino o aeroporto Campo de Marte, que fica muito próximo da Serra da Cantareira e que recebe pequenos jactos executivos. Foi a Força Aérea que deu o alarme aos Bombeiros, quando o sinal do avião desapareceu subitamente dos radares.

Dada a dificuldade de se atingir o local da queda, até ao horário citado não era possível afirmar se haveria algum sobrevivente.



De acordo com o que as equipas de resgate avistaram dos helicópteros, o avião despedaçou-se ao bater na copa das árvores e destroços espalharam-se por uma vasta área.