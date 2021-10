Avião choca com edifício em Milão e mata oito pessoas, incluindo uma criança

Um avião privado despenhou-se este domingo sobre um edifício em construção na cidade de Milão, no norte de Itália, causando a morte dos oito ocupantes, entre eles uma criança. Desconhecem-se as causas do acidente, que ocorreu minutos após a descolagem do aeroporto de Linate.A aeronave, um monomotor privado de matrícula romena, tinha como destino o aeroporto de Olbia, na Sicília. Até ao final desta edição desconhecia-se a nacionalidade e identidade dos passageiros.Segundo a imprensa italiana, os registos de voo mostram que o avião começou a perder altitude minutos após a descolagem, o que poderá indicar algum problema no motor. Na queda, a aeronave embateu violentamente contra um prédio em construção e explodiu. Vários carros que estavam estacionados na rua foram destruídos pelo fogo mas, miraculosamente, não houve vítimas em terra.