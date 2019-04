Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião choca contra helicóptero ao tentar descolar e mata três pessoas

Acidente ocorreu no aeroporto de Evereste, no Nepal. Há ainda quatro feridos.

17:38

Um avião de transporte de passageiros despenhou-se sobre um helicóptero estacionado no aeroporto de Evereste, no Nepal, quando tentava realizar a descolagem este domingo, provocando a morte de três pessoas e deixando outras quatro gravemente feridas.



O acidente ocorreu enquanto o avião, pertencente á Summit Air, tentava partir para Katmandu e derrapou na pista de descolagem, atingindo a pequena aeronave da Manang Air. Ambas as empresas são companhias aéreas privadas que transportam maioritariamente turistas e nepaleses nas áreas mais remotas do país.



Os feridos foram transportados de helicóptero para Katmandu. As vítimas mortais tratar-se-ão do piloto do avião e de dois polícias que se encontravam junto do helicóptero estacionado.