Avião com 99 pessoas cai em zona residencial no Paquistão

Um avião de passageiros com 99 pessoas a bordo despenhou-se esta sexta-feira sobre uma zona residencial nos arredores de Karachi, no Paquistão, causando a morte de um número indeterminado de pessoas, tanto entre os ocupantes da aeronave como no solo. Pelo menos três passageiros foram resgatados com vida dos destroços e as operações de busca continuavam à hora do fecho desta edição.Os primeiros relatos davam conta de pelo menos 41 mortos, mas os números não foram confirmados por fonte oficial, que inicialmente começou por dizer que não havia sobreviventes. No entanto, pelo menos três pessoas foram retiradas com vida dos destroços, incluindo o diretor do Banco do Punjab.O avião, um Airbus 320 da companhia Pakistan International Airlines, transportava 91 passageiros e oito tripulantes e fazia um voo entre Lahore e Karachi. Foi precisamente ao preparar-se para aterrar nesta última cidade que o piloto deu conta de um problema com o trem de aterragem. Após falhar uma primeira tentativa para aterrar de emergência, o piloto voltou a contactar a torre afirmando que tinha perdido os dois motores. Segundos depois, a aeronave desapareceu dos radares. "O piloto foi informado de que podia aterrar em qualquer das pistas, mas deu mais uma volta e fez um pedido de ajuda [‘Mayday’] antes de se despenhar", afirmou um responsável da aviação civil.Testemunhas dizem que o avião embateu numa torre de telecomunicações antes de se despenhar sobre uma zona residencial, atingindo várias habitações. As primeiras imagens do local mostram um cenário de pesadelo, com casas destruídas, viaturas a arder e destroços espalhados por uma vasta área. A polícia e o Exército isolaram a área para impedir que populares em pânico prejudicassem o trabalho das equipas de resgate.O Paquistão retomou os voos internos esta semana após quase dois meses de paragem por causa da pandemia de Covid-19. A aeronave acidentada, que estava ao serviço desde 2004, realizava o seu sexto voo desde a paragem e não há registo de problemas técnicos anteriores.O acidente ocorreu numa altura em que muitos paquistaneses viajam para junto das famílias para celebrar o fim do Ramadão. O primeiro-ministro Imran Khan manifestou "choque e tristeza" com o acidente e prometeu um inquérito "rigoroso".