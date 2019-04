Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avião com avaria percorre seis quilómetros em quatro minutos em queda livre

Aparelho tinha como destino a cidade de Manchester mas acabou por realizar uma aterragem de emergência em Estocolmo.

16:35

Um avião da companhia aérea Finnair, que tinha como destino a cidade Manchester, no Reino Unido, desceu de uma altura de 6000 metros em apenas quatro minutos, deixando os passageiros do aparelho em pânico.



De acordo com o Daily Star, o aparelho, que tinha descolado de Henlsínquia, na Finlândia, já estava no ar há 30 minutos quando o comandante decidiu realizar uma aterragem de emergência em Estocolmo, na Suécia.



Enquanto o avião estava em queda livre, vários passageiros contam ter ouvido o comandante em pânico a pedir aos tripulantes que se dirigissem ao cockpit.

Apesar do valente susto, o avião acabou por aterrar em segurança sem causar feridos ou danos materiais.



Mais tarde, responsáveis da companhia aérea revelaram que o sistema de pressurização da aeronave tinha avariado e que o piloto tinha sido obrigado a descer repentinamente.