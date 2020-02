Portugueses repatriados reúnem-se em fotografia antes de abandonar Wuhan. Veja a imagem

O avião que partiu de Wuhan, cidade chinesa colocada sob quarentena devido ao novo coronavírus, para retirar cidadãos europeus, incluindo 17 portugueses, chega a França este sábado às 14h00 (13h00 em Lisboa), disse fonte da embaixada portuguesa em Pequim.

Segundo a mesma fonte, o avião partiu de Wuhan às 07h00 locais (23h00 de sábado em Lisboa) e a viagem tem uma duração de 14 horas.

Todos os 17 portugueses foram autorizados a embarcar, após as análises realizadas pelas autoridades de saúde chinesas não terem revelado sintomas do novo coronavírus, que já matou mais de 300 pessoas na China.



O jornal Globe Esporte revelou uma imagem onde surgem alguns portugueses no aeroporto de Wuhan, poucos minutos antes de embarcar para sair da China.