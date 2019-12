Cinco mortos em queda de avião no Luisiana nos EUA

Um pequeno avião bimotor caiu este sábado de manhã no Estado de Luisiana, EUA, a cerca de 1,6 km do aeroporto de Lafayette, informou a polícia à Fox News.

De acordo coma CBS News, morreram cinco pessoas e duas ficaram com ferimentos graves. Um dos sobreviventes era um dos seis passageiros que seguiam na aeronave.





Regional de Lafayette. Acabou por cair perto de um Walmart, que teve de ser evacuado por questões de precaução, e de um posto de correios, no cruzamento da Verot School Road e Feu Follet.

Acadian Ambulance responded to the crash of a small civilian airplane in Lafayette (La) this morning and transported two patients to a local hospital. pic.twitter.com/f0SKqNJI7V