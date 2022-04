Avião Airbus A380 completa voo apenas alimentado por óleo de cozinha

O Airbus A380, um avião de ensaio, completou um voo de três horas a partir do Aeroporto Blagnac em Toulouse, na sede francesa da Airbus, apenas alimentado com óleo de cozinha.O avião foi atestado com combustível de aviação sustentável, feito maioritariamente por oléo de cozinha usado e gorduras residuais.O combustível foi fornecido pela TotalEnergies, uma empresa sediada na região francesa da Normandia, segundo a CNN Internacional.A companhia aérea AirBus tem vindo a testar a utilização de voos movidos por este combustível sustentável desde o mês de março de 2021, sendo que espera obter uma certificação para que as suas aeronaves voem apenas com este tipo de combustível."Aumentar a utilização deste combustível continua a ser um caminho fundamental para alcançar a ambição da indústria de emissões zero de carbono até 2050", afirmou a AirBus numa declaração.A AirBus planeia também trazer as primeiras aeronaves do mundo com emissões zero para o mercado até 2035.