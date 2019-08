Avião da Air China incendeia-se em Pequim durante embarque

Um avião de transporte de passageiros da companhia aérea Air China incendiou-se no Aeroporto Internacional de Pequim, na China, esta terça-feira. O fogo deflagrou enquanto a tripulação preparava os passageiros para embarcar no voo com destino a Tóquio, no Japão.

De acordo com um comunicado da companhia aérea publicado nas redes sociais, o fumo submergiu na parte dianteira do avião, mas não houve chamas visíveis.

"A tripulação executou rapidamente as medidas de combate a incêndios e organizou a deslocação segura de todos os passageiros", confirmou a Air China nas redes sociais.

As imagens que circulam na internet mostram os danos significativos no teto da aeronave, de onde o incêndio parece ter dado início.

Segundo o jornal South China Morning Post, não houve relato de nenhum ferimento.



O aeroporto começou a funcionar normalmente às 18h00, 50 minutos depois da suposta hora de partida do Airbus 330.

A causa do incêndio está sob investigação.