Avião da Delta Air Lines rebenta dois pneus durante aterragem em Los Angeles, EUA

Um voo da Delta Air Lines vindo de Atlanta rebentou dois pneus, esta terça-feira, enquanto aterrava no Aeroporto Internacional de Los Angeles, EUA. Nunhum dos passageiros sofreu ferimentos, no entanto, duas pistas do aeroporto estiveram encerradas durante várias horas.O voo 515 da Delta Air Lines aterrou em segurança pouco depois das 13h00, informaram as autoridades, segundo a NBC News.A empresa informou, através de um comunicado, que o avião ficou a repousar pista devido a um problema com os pneus. Não indicou a causa do problema.Um passageiro escreveu no Twitter que foram obrigados a permanecer dentro do avião durante uma hora.Duas pistas foram fechadas durante várias horas até o avião ser retirado da zona de descolagem.