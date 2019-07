Avião da EasyJet colide com jato estacionado em aeroporto de Amesterdão

Um avião Airbus 320 da EasyJet com destino a Londres, em Inglaterra, colidiu com outro avião a jato Boeing estacionado numa das pistas do aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, Holanda.Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, vários passageiros relataram que a asa do avião ficou alojada na cauda do avião a jato.A companhia aérea foi forçada a encontrar um avião de substituição para os passageiros, que tiveram de esperar durante mais de quatro horas.De acordo com a mesma fonte, vários passageiros mostraram-se indignados com o sucedido.