Avião da Força Aérea espanhola despenha-se no mar em Múrcia

Um avião da Força Aérea espanhola caiu esta segunda-feira de manhã na praia de Levante, em Cabo de Palos. A aeronave C101 caiu no mar, no município de Murcia, segundo o canal de televisão espanhol Antena 3.



O alerta foi dado por volta das 9h38 locais, menos uma hora em Portugal Continental. O número de emergência espanhol recebeu centenas de chamadas, dando conta da queda..





Cadena SER, o piloto terá conseguido ejectar-se do avião, mas ainda não foi encontrado. Testemunhas no local relatam ter avistado um paraquedas momentos antes da queda da aeronave no mar.



Para o local já foram mobilizados navios da Guarda Civil e e

à "Patrulha Águia" estava a fazer manobras e terá caído à água depois de realizar vários loops.

De acordo com a rádiostão a decorrer operações de busca.A aeronave, pertencente

