Avião da Marinha dos EUA cai à água no Havai em aterragem falhada

Um avião da Marinha dos EUA que voava debaixo de chuva ultrapassou esta terça-feira a pista de uma base militar na ilha de Havai e caiu nas águas da baía de Kaneohe, mas todos os nove passageiros a bordo saíram ilesos.

A Guarda Costeira respondeu ao acidente, mas as operações de resgate foram rapidamente canceladas, porque não foi necessário socorrer os passageiros.

As autoridades ainda não deram informações sobre as razões do acidente.

Uma foto tirada por uma testemunha mostra o avião pousado na água próximo à costa, numa visão que lembra o "Milagre no Hudson" de 2009, quando um avião de passageiros pilotado por Chesley "Sully" Sullenberger fez uma amaragem de emergência num rio de Nova Iorque.

O P-8A, que esta terça-feira esteve envolvido no acidente, e o Airbus A320 que Sullenberger pilotou são aproximadamente do mesmo tamanho.

O P-8A é frequentemente usado para caçar submarinos e para reconhecimento e coleta de informações militares, sendo fabricado pela empresa Boeing.

O avião pertence a uma companhia do Esquadrão de Patrulha 4 estacionada na Ilha Whidbey, no estado norte-americano de Washington.

A Base do corpo de Fuzileiros Navais do Havai fica a cerca de 16 quilómetros de Honolulu, em Oahu, e acolhe cerca de 9.300 militares e 5.100 familiares.