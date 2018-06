Avião da seleção da Arábia Saudita pega fogo

Autoridades dizem que problema foi causado por questões técnicas.

20:25

O avião da seleção da Arábia Saudita pegou fogo a meio do voo para Rostov, onde iriam jogar com o Uruguai esta quarta-feira.





De acordo com um comunicado da associação de futebol saudita, o problema foi causado por questões técnicas. Ninguém ficou ferido neste incidente e a aeronave já aterrou em Rostov. "O avião aterrou há poucos minutos em Rostov no aeroporto Don, e a equipa já está a dirigir-se para as respetivas residências", disse a Federação Saudita de Futebol.

PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1 — Ahdaaf (@ahdaafme) June 18, 2018





De acordo com o Mirror, o avião era um Airbus A319-100 da Russian Airlines.