Avião da TAP com destino a Lisboa obrigado a voltar a aeroporto de Manchester

O voo TAP TP1317, que saiu de Manchester, no Reino Unido, às 18h10 desta quarta-feira, com destino a Lisboa, regressou ao aeroporto britânico cerca de 30 minutos após a descolagem."O avião levantou voo e aterrou alguns minutos depois. Voltámos a sair do avião e pediram para que retirássemos a bagagem da aeronave", avançou um dos passageiros do avião, contactado pelo"Quando a aeronave estava no ar, sentimos turbulência e parecia que algo de errado estava a acontecer no motor", concluiu.Contactada pelo, a TAP confirmou a situação que se ficou a dever a "uma questão técnica". A fonte da transportadora nacional refere que a aterragem em Manchester foi concluída "em total segurança e tranquilidade". O aparelho regressou a Lisboa ainda na noite de quarta-feira.